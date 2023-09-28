Французский офицер назвал две причины, из-за которых американский танк Abrams может «взорваться с диким грохотом»

Американские танки Abrams вполне себе быстро взрываются при неправильном обслуживании, ибо данная техника очень капризная, сообщил журналистам командир французского батальона танков Leclerc Ян Буавен.

В беседе с Figaro собеседник издания привел слова американского генерала Марка Хертлинга, который признал, что слабое место у Abrams его двигатель. И при неправильном обслуживании он может попросту взлететь на воздух.

«Настоящий недостаток американского танка заключается в высоком уровне требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. Для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей», — заявил Буавен.

Также французский офицер посетовал, что существенной проблемой является плохая герметизация боекомплекта американского танка. При удачном попадании в место хранения снарядов Abrams даже обычной гранаты бронемашина может «взорваться с диким грохотом», пояснил Буавен.

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