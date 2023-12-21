Филиппо является главой партии «Патриоты», после объявления о новой финансовой помощи Украине политик возмутился обстановкой в Евросоюзе. Он отметил, что глава Еврокомиссии объявила, что в декабре Зеленский получил от союза 1,5 миллиарда евро, из которых, по словам Филиппо, 300 миллионов – деньги Франции. После этого он обратил внимание на то, что в 2024 году материальную больницам уменьшили сумму поддержки сразу на 600 миллионов евро.

Глава партии подчеркнул, что Евросоюз разоряет Францию, втянув ее в украинский конфликт. Он призвал государство как можно скорее покинуть союз и остановить киевский режим.