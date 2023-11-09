Французский политик уверен, что Украине потребуется 20 лет на вступление в ЕС

Французский политик Шарль-Анри Галлуа уверен, что Украине потребуется не меньше 20 лет на вступление в Евросоюз. Подробности сообщает РИА Новости .

По мнению Галлуа, предоставить статус страны, вступающей в Евросоюз государству, где сейчас идет конфликт, коим является Украина, является большой ошибкой. Он уверен, что Украине придется подождать около 20 лет, чтобы присоединиться в ЕС. Политик также заметил, что Зеленский может заявить, что подготовка к переговорам – это победа, но на самом деле это только маленький первый шаг. Галлуа подчеркнул, что и этот шаг может быть отложен на длительный период, если ситуация с коррупцией на Украине не изменится.

Также французский эксперт заметил, что в Европе бушует экономический кризис, а потому у стран нет никакого желания помогать Украине. Он уверен, что этот факт повлияет на итоговое решение, так как государства будут саботировать вступление Украины в ЕС.

Как пояснил Галлуа, сейчас Украина является одной из самых бедных и самых коррумпированных стран мира, где развивается торговля оружием и наркотиками. По его мнению, вступление Украины в союз при таких исходных станет катастрофой.