Цукерберг заявил, что его соцсети подвержены цензуре со стороны правительства США

Глава ряда американских соцсетей, входящих в корпорацию Meta*, Марк Цукерберг написал обращение на имя председателя комитета палаты представителей США Джима Джордана, в котором заявил, что американские власти вмешиваются в деятельность его организации и подвергают цензуре контент на интернет-платформах. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил TWSJ.

По словам Цукерберга, на протяжении трех лет аппарат президента США фильтровал контент в его соцсетях — ограничивал сатирические публикации и посты о COVID-19. В частности, мужчина заявил, что на его платформах была скрыта тема содержимого девайсов сына Джо Байдена, которая подтверждала причастность родственника президента к криминальным структурам. Несмотря на давление, решение о сохранении или удалении того или иного пользовательского контента оставалось за корпорацией. Цукерберг пообещал противодействовать американским властям.

Ранее сообщалось о том, что создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение по 12 статьям французского УК из-за того, что он отказался сотрудничать с местными властями по вопросам преступности в приложении.

*запрещена в РФ как экстремистская организация.