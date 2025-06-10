Французским подросткам до 15 лет запретят пользоваться соцсетями

Во Франции может быть введен запрет на использование соцсетей подростками до 15 лет. Такое заявление в эфире телеканала France 2 сделал французский президент Эммануэль Макрон.

Предварительно он хочет добиться введения соответствующего запрета от стран ЕС. Французский лидер дает на это Европе несколько месяцев. Иначе, предупредил он, запрет в первую очередь будет введен во Франции.

"Мы не можем ждать", - сказал Макрон.

Ранее сообщалось о том, что французский президент Эммануэль Макрон заявил о том, что в случае блокировки его работы со стороны оппозиции может потребоваться новый роспуск парламента.