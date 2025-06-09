Макрон допустил роспуск парламента

Французский президент Эммануэль Макрон заявил о том, что в случае блокировки его работы со стороны оппозиции может потребоваться новый роспуск парламента. Об этом пишет РИА Новости в понедельник.

По данным журналистов, Макрон отметил, что нового роспуска парламента он бы не желал, но у него не входит в привычку лишать себя же конституционных полномочий. Такое решение может быть принято потому, что политические партии, говорится в заявлении Макрона, могут повести себя безответственно.

В том случае, заявил президент Франции, если они попытаются заблокировать государство, то ему придется прибегнуть к конституции. Напомним, что Макрон распускал Нацсобрание, нижнюю палату парламента Франции в 2024 году и за прошлый год во Франции сменилось четыре премьер-министра.

Ранее сообщалось о том, что Пушков высмеял Макрона за его пиар-визит в Гренландию.