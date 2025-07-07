В районе города Орехов развернулись ожесточённые боевые действия: впервые за три года российские войска начали массированное наступление на позиции ВСУ по всей линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщил командир 65-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в украинских мониторинговых группах.

Командир сетует, что российские войска действуют небольшими группами по 3–4 человека, но при этом охватывают широкий фронт. В их арсенале есть всё: штурмовые операции, использование FPV-дронов, воздушная разведка и интенсивная артиллерийская поддержка.

Он ясно обозначил цель: российские войска стремятся установить контроль над дорогой, ведущей в Мариуполь, чтобы перекрыть пути снабжения украинской группировки в Донецкой Народной Республике. Их задача — захватить Орехов, продвинуться к Каменскому и далее к Камышевахе.

По информации, полученной от «Военкоров Русской Весны» в их телеграм-канале, Вооруженные силы Российской Федерации планомерно пробивают оборону, разрушая хранилища, ликвидируя транспортные средства и истощая силы пехоты противника.

Ранее сообщалось, что российская армия полностью очистила от противника территорию Луганской Народной Республики. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, республика полностью освобождена от присутствия неприятеля.