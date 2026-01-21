Фруктовые вандалы: кто тайно надкусывает мандарины на полках и возвращает их обратно

В одном из магазинов города Солнечногорска Московской области появилось объявление с просьбой к покупателям не пробовать фрукты, представленные в продаже. Сообщение размещено на ящиках с мандаринами, сообщает REGIONS.

По данным источника, некоторые посетители торговой точки надкусывали плоды для проверки их качества, после чего возвращали товар на полку. Администрация магазина решила предупредить покупателей о недопустимости таких действий.

Юрист Евгения Дмитриева пояснила, что российское законодательство не содержит прямого запрета на дегустацию продуктов в магазине, однако право собственности на товар возникает только после его оплаты. В случае, если продукт был съеден и не оплачен, это может квалифицироваться как мелкое хищение, которое влечет административную ответственность в виде штрафа.

