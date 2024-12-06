ФСБ и таможня задержали более полтонны кокаина на 1,5 млрд руб., который везли в ЕС из Перу через Россию

В России задержали крупную партию кокаина, отправленную из Перу, весом в 570 кг. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Пограничники и таможенные службы России перехватили более полутонны кокаина. Наркотики были обнаружены в грузовом контейнере, отправлявшемся из Перу в страны Европы, как пишет ТАСС. Общая стоимость изъятой партии на черном рынке превышает 1,5 млрд руб.

В ходе операции были задержаны несколько участников колумбийского наркокартеля «Кали». Они прибыли в Россию, чтобы контролировать процесс доставки наркотиков. Партия кокаина дожидалась переупаковки на одном из складов в Подмосковье, после чего она должна была быть отправлена на продажу в Европу.

По данным телеграм-канала агентства, схема перевозки отслеживалась на протяжении нескольких лет, что позволило предотвратить крупную сделку на рынке наркотиков. В розничной продаже стоимость этой партии могла бы превысить 5,5 млрд руб.

В ноябре ФСБ также изъяла тонну кокаина, который транзитом перевозили через РФ в ЕС.