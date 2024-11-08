ФСБ изъяла тонну кокаина, который транзитом перевозили через РФ в ЕС

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России провели масштабную операцию, в ходе которой изъяли тонну кокаина, предназначенного для транспортировки через территорию России в одну из стран Европейского союза (ЕС).

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Так, были задержаны двое граждан Балканских стран, которые пытались сбыть 20 кг наркотических веществ в России. Всего в ходе операции было обнаружено 984 брикета кокаина, каждый из которых весил 1 кг.

Отмечается, что наркотик был спрятан в тайнике, оборудованном в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области. Оперативная работа позволила задержать гражданина Эстонии и двоих россиян при извлечении запрещенных веществ. Общая стоимость изъятого кокаина на черном рынке оценивается более чем в 3,5 млрд руб.

Выявление канала поставки началось еще в октябре, когда на российско-латвийской границе был зафиксирован грузовой автомобиль с пустым тайником. Постоянное наблюдение за транспортным средством позволило установить его причастность к перевозке наркотиков.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемые уже заключены под стражу, а оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Пушкино задержали супружескую пару по подозрению в незаконном обороте наркотиков.