ФСБ пресекла в ДНР деятельность наркогруппировки, которой управляли с Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность преступной группы, которая занималась организацией каналов распространения наркотических веществ на территории ДНР. Координировалась эта деятельность с территории Украины, о чем проинформировали в пресс-группе управления ФСБ по Донецкой Народной Республике.

Как пояснили силовики, задержаны восемь граждан Российской Федерации, которые занимались доставкой, упаковкой и последующим распространением наркотиков через тайники в регионе.

«В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Центрального и Южного военных округов пресечена деятельность преступной группы, причастной к организации канала распространения наркотических средств на территории ДНР», — говорится в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что участники группы занимались распространением информации о наркотических веществах, а управление группой осуществлялось из Украины.

Как рассказал один из задержанных, целью преступной деятельности было не только стремление лично обогатиться, но и «произвести наркотизацию населения Донецкой Народной Республики».

«Забирал закладки и в дальнейшем их раскладывал, объемом по килограмму», — поведал наркодилер.

Сотрудники следственного отдела Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Донецкой Народной Республике инициировали возбуждение уголовных дел. В ходе обысков по местам жительства фигурантов дела было обнаружено и изъято более 23 кг синтетических наркотических веществ.

Ранее глава российского СК Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы вербуют российских школьников для диверсий.