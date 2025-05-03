ФСБ раскрыла тайну атаки Британии на суда с советскими пленными в 1945 году

ФСБ обнародовала архивные материалы, хранящиеся в Центральном архиве спецслужбы, касающиеся трагических событий 3 мая 1945 года, когда британская авиация потопила в Балтийском море три немецких судна, на борту которых находились тысячи советских военнопленных. Ознакомиться с документами можно на официальном сайте ведомства.

Согласно опубликованным данным, в этот день в Любекской бухте, расположенной в акватории Балтийского моря, самолеты британских Королевских ВВС совершили безжалостную атаку на три немецких корабля: «Кап Аркона», «Тильбек» и «Дойчланд».

Эти суда использовались для транспортировки узников из гитлеровских концентрационных лагерей в Норвегию, как указано в публикации.

По разным оценкам, в результате трагедии погибло от 7 до 12 тыс. человек, причем, по данным ФСБ, подавляющее большинство жертв составляли русские военнопленные.

Ведомство сообщает, что детали произошедшего были раскрыты Василием Саломаткиным, одному из немногих выживших узников концентрационного лагеря Нойенгамм.

Ранее ФСБ обнародовала архивы о последних часах Гитлера.