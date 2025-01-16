Мартин Фойербах, уроженец Австрии, служивший в армии нацистской Германии, был одним из наиболее беспощадных карателей во время Второй мировой войны. На сайте Центра общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России были размещены архивные материалы, связанные с ним.

Архивные документы, обнародованные ФСБ России, раскрыли подробности преступлений Фойербаха на оккупированных территориях. Он родился в 1915 году в Австрии и с самого начала своей карьеры нациста участвовал в преследовании антифашистов. С 1938 года он лично убивал и пытал людей, в том числе в 1938 году казнил до 40 человек.

Во время войны Фойербах стал членом «подвижного отряда» вермахта, который расправлялся с пленными партизанами и мирными жителями в оккупированных городах.

По его признаниям, только в 1941 году во Львове он лично казнил до 10 человек, а в 1942 году в Вене — 19 человек, включая обезглавливание и пытки. Его жестокость не знала границ, и даже во время отпусков он продолжал совершать преступления.

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