ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистского войска «Бранденбург-800»

ФСБ обнародовала рассекреченные архивные материалы о преступлениях подразделения «Бранденбург-800», которое входило в состав вермахта и осуществляло карательные операции на оккупированных советских территориях во время Второй мировой войны.

Формирование «Бранденбург» было создано в 1939 году как строительная учебная рота специального назначения и позднее переорганизовано в 800-й учебный полк особого назначения. Изначально он подчинялся немецкой военной разведке «Абвер», после чего был передан под командование верховного командования сухопутных сил вермахта в качестве дивизии.

«Бранденбург» принимал участие в агрессии против Польши, Бельгии, Франции и СССР. На советско-германском фронте они, действуя под видом солдат Красной армии, вели борьбу с партизанскими отрядами. ФСБ опубликовала свидетельства фельдфебеля Губерта Керстгеса и ефрейтора Генриха Коха.

Кох в своих показаниях упоминает, что в октябре-ноябре 1943 года в районе белорусских городов Бобруйск, Быхов и Рогачев проводились масштабные карательные операции против партизан, в ходе которых жгли населенные пункты и расстреливали гражданское население, независимо от возраста.

Ранее сообщалось, что ФСБ и таможня задержали более полтонны кокаина на 1,5 млрд руб., который везли в ЕС из Перу через Россию.