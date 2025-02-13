ФСБ задержала диверсанта украинского ГУР в Донецке

В Донецке сотрудники службы безопасности задержали человека, который занимался подрывной деятельностью. Его задачей было выполнение задания Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины), сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности России по Донецкой Народной Республике.

В правоохранительных органах сообщили, что задержанный получил компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Эти компоненты были изъяты из заранее подготовленного тайника. По заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины эти компоненты должны были быть использованы для совершения террористических актов.

«Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан с поличным житель города Донецка, причастный к незаконному приобретению взрывных устройств», — говорится в сообщении ФСБ.

В сообщении говорится, что сотрудники Следственного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Донецкой Народной Республике возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 3 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступление заключается в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что 76-летнюю пенсионерку, которая стала жертвой украинских мошенников и решила поджечь микроавтобус у военкомата в ноябре 2023 года, приговорили к 10 годам колонии по делу о теракте.