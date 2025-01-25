ФСИН опровергла сообщение СМИ о побеге поверившего в Бога заключенного в ДНР

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Донецкой Народной Республике (ДНР) официально опровергло информацию о том, что из следственного изолятора в регионе совершил побег заключенный. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

Как передавала «База», 29-летний Игорь Брусокас якобы скрылся из-под стражи в районе следственного изолятора в Донецкой Народной Республике 23 января. По информации источника, мужчина находился под стражей по обвинению в бандитизме, похищении человека, вымогательстве и еще нескольких тяжких преступлениях.

По словам самого Брусокаса, за время пребывания в заключении он 11 раз прочитал Новый Завет и обратился к вере в Бога.

«В сети Интернет распространяется недостоверная информация, что из учреждения, подведомственного ГУФСИН, совершил побег осужденный. Данная информация не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

Во ФСИН подчеркнули, что никаких побегов осужденных допущено не было.

Ранее сообщалось, что у экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко обнаружили многомиллионные долги.