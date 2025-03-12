ФСИН ответила на слухи о смерти Стрелкова в колонии

Сообщения о смерти Игоря Стрелкова в колонии Кировской области оказались фейком. Во ФСИН региона опровергли, что заключенный умер или предпринимал попытку суицида. То же самое RT заявил адвокат Александр Молохов, представляющий юридические интересы осужденного.

«По состоянию на час дня, когда я был у него в колонии, он был жив и здоров, хотя, как всегда, был чем-то недоволен, собирался в баню. Господин Невзоров* — это просто сказочник», — сказал RT Молохов.

Фейк распространился в ряде каналов в Telegram. В том числе ложную информацию вбросил ведущий Александр Невзоров*. Он показал старую фотографию из 2016 года и снимок предсмертной записки, утверждая, что ее автором стал Стрелков.

Напомним, что Игорь Стрелков отбывает срок в колонии по делу о публичных призывах к экстремизму. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы. Свою вину бывший чиновник до сих пор не признал.

Ранее сообщалось, что суд отказался смягчать наказание Игорю Стрелкову.

*Невзоров А.Г. признан СМИ — иностранным агентом по решению Минюста России