ФСИН России разработала онлайн-карту пробации

На сайте ФСИН России появилась интерактивная карта уголовно-исполнительных инспекций и их филиалов, а также сведения о центрах пробации, где представлена вся необходимая информация о возможностях получения помощи в рамках пробации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пользователям также доступна адресация заявления о применении пробации через портал «Госуслуги». В ведомстве уточнили, что данные уголовно-исполнительных инспекций включают в себя адрес, режим работы, сведения о руководителе и контактный телефон, о центрах пробации — наименование, адрес, телефон, электронную почту, сайт, перечни услуг и видов помощи и маршруты до оказывающих поддержку организаций.

Новый раздел направлен на создание доступного способа помочь отбывшим наказание людям устроиться в жизни и восстановить социальные связи, заключили в сообщении.

