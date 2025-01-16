ФСИН России запустила онлайн-сервис о применении пробации

В России на портале госуслуг запустили онлайн-сервис о применении пробации, он доступен в том числе для граждан, состоящих на учете уголовно-исполнительных инспекций и отбывающих наказание в виде принудительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН России.

В рамках сервиса граждане смогут подать заявление, после рассмотрения которого для них подготовят индивидуальную программу ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации. В нее войдут мероприятия по восстановлению социальных связей, консультированию по социальным и правовым вопросам, содействию в получении документов, образования, пособия по безработице и пенсии и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.