ФССП: больше всего должников в РФ составляют мужчины 30-45 лет без жилья и дохода

По информации, предоставленной Дмитрием Аристовым, директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП), большинство заемщиков в России — это мужчины в возрасте от 30 до 45 лет, которые не имеют собственного жилья, стабильного дохода и автомобиля. Об этом информирует ТАСС.

В рамках заседания комитета Совета Федерации было отмечено, что Федеральная служба судебных приставов разработала примерный образ должника.

«Это, например, мужчина 30-45 лет, который не имеет периодического дохода, который не имеет транспортного средства, в основном не имеет жилого помещения, женатый, с одним ребенком…» — сказал Аристов.

Артистов отметил, что у среднестатистического неплательщика также отсутствует документ, подтверждающий его личность за пределами Российской Федерации.

В связи с этим, по мнению руководителя ФССП, на него не распространяется мера, которая ограничивает выезд за границу.

Ранее адвокат Дощенко объяснил, кого может коснуться кредитная амнистия в 2025 году.