ФССП передала акции компаний украинского бизнесмена Черняка в доход России

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России передала в доход государства акции компаний — производителей алкоголя. Они связаны с алкогольным холдингом Global Spirits украинского предпринимателя Евгения Черняка, пишет RT.

«Русский север», «Стандарт качества», «Традиции успеха»,«Родник и К», «Новый уровень».«Крымский винный дом»: доли всех этих компаний на 100% перешли в доход России. КАк уточнили в Федеральной службе, это последовало из-за экстремистской деятельности Александра Беспалова и Ивана Курбакова.

Почти 8500 бездокументарных акций Феодосийского завода коньяков и вин также теперь за Россией. Они принадлежали иностранной компании Brand Group Corporation Limited.

Напомним, что в мае 2024 года суд арестовал семь юрлиц, которые были связаны с бизнесом украинского алкогольного холдинга Global Spirits и его основателем Евгением Черняком.

Ранее сообщалось, что аналитик Мильчакова дала оценку росту доходов от приватизации в России.