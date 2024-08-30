FT: большинство разработчиков Telegram — граждане Украины

Большая часть программистов, которые занимаются разработкой Telegram, являются выходцами из Украины. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщила английская газета The Financial Times.

Авторы текста утверждают, что над популярным мессенджером трудятся 50 сотрудников, 30 из них, как говорил сам основатель компании, «строго проверенные инженеры». Отмечается, что команду Дуров собирал, устраивая соревнования по кодингу. Выиграть удалось, преимущественно, гражданам Украины.

Издание добавляет, что многие члены команды Дурова зарабатывают до 500 тыс. долларов в год и часто публикуют фотографии с дорогими автомобилями в своих социальных сетях.

Сам предприниматель также заявлял, в его компании практически не сменяются лица, потому что все разработчики согласны с ценностями Telegram.

Ранее сообщалось о том, что Маргарита Симоньян считает, что с Дуровым очень плохо обращаются в Европе.