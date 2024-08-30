Симоньян: Дурова в Европе сделали мучителем и насильником, подобно Ассанжу

Западные сценаристы обленились и не желают сочинять новые методички. Только так можно объяснить стремление причислить российского бизнесмена и сооснователя Telegram Павла Дурова к мучителям детей, считает главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Накануне мать детей Дурова с фамилией Болгар обвинила предпринимателя в том, что он якобы неоднократно истязал их общего сына.

По словам Симоньян, Дурова обвинили в насилии точно так же, как когда-то основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Последнего обвиняли в изнасиловании некой женщины в Швеции. Но доказать этого так и не смогли.

«Ассанжа сделали насильником. Дурова — мучителем детей. Совсем обленились сценаристы», — написала Симоньян в своем telegram-канале.

Симоньян описала происходящую вокруг Дурова ситуацию как «забавную».

24 августа в аэропорту Парижа «Ле-Бурже», когда туда прилетел Павел Дуров на собственном бизнес-джете, он был задержан сотрудниками французской жандармерии. Задержали Павла Дурова, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Как передавал местный телеканал TF1, взятие под стражу предпринимателя связано с проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram предварительным расследованием. Россиянину предъявлено обвинение в шести преступлениях. 28 августа он был отпущен под залог 5 млн евро на время следствия. Ему запрещено покидать территорию Франции.

Инцидент с задержанным во Франции Павлом Дуровым стал резонансным для всего мира. В частности, интернет-пользователи страницы в социальной сети Х президента Франции Эмманюэля Макрона требуют освободить Дурова. Последний пост французского лидера собрал более 20 тысяч комментариев на разных языках, подписанных хэштегом #FREEDUROV.

Ранее сообщалось, что вместе с задержанным в аэропорту Парижа Ле-Бурже российским бизнесменом и сооснователем Telegram Павлом Дуровым была взята под стражу летевшая вместе с ним девушка-блогер Юлия Вавилова, являющаяся криптокоучем.