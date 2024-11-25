FT: Huawei выпустит смартфон с собственной ОС

Китайская компания Huawei планирует начать массовое производство смартфона с собственной операционной системой, несмотря на американские усилия по сдерживанию технологического прогресса в Китае через введение санкций. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).

По информации издания, Huawei «готовит к запуску модель Mate 70, которая будет работать на полностью разработанной в стране операционной системе HarmonyOS Next. Компания надеется, что она станет третьей главной мобильной платформой, наряду с iOS от Apple и Android от Google».

FT отмечает, что это является новым подтверждением того, что «санкции США, направленные на ослабление Huawei, на самом деле лишь укрепили ее позиции как технологического лидера».

В прошлом месяце было также сообщено, что в первые девять месяцев 2024 года объем продаж компании увеличился на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что американская компания Apple изучает возможности выхода на рынок с собственными телевизорами.