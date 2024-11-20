FT: китайское судно обнаружили на месте повреждения кабелей в Балтийском море

По данным Marine Traffic, китайское судно Yi Peng 3 находилось неподалеку от места, где произошли повреждения телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Как сообщило издание Financial Times (FT), шведские следователи изучают возможность того, что судно могло быть связано с разрывом кабелей, которые соединяют Финляндию с Германией и Литву со Швецией.

Шведские власти пока не подтверждали информацию о расследовании возможной связи китайского судна с этим инцидентом.

Источник FT сообщил, что сотрудники правоохранительных органов Швеции в сотрудничестве с береговой охраной и военными будут анализировать маршрут движения Yi Peng 3.

Судно принадлежит компании Ningbo Yipeng Shipping, расположенной в китайском городе Нинбо, и у нее в управлении только одно судно. 18 ноября, в день инцидента с повреждением кабеля C-Lion1, Yi Peng 3 направлялось из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разрыв единственного телекоммуникационного кабеля C-Lion1, соединяющего Германию и Финляндию в Балтийском море, может быть результатом диверсии.