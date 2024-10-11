FT: Unilever продала бизнес в России за €520 млн

Компания продала российское подразделение крупному отечественному производителю. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на иностранный источник. Сделка оценивается в €520 млн.

Один из ведущих мировых производителей потребительских товаров принял решение о продаже своего бизнеса в России и Беларуси. Сделку заключили с группой «Арнест» во главе с Алексеем Сагалом, которая получила 4 производственные площадки Unilever, расположенные в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. Подробности финансовой стороны сделки не раскрывались.

Однако известно, что группа «Арнест» сама является достаточно крупным игроком на рынке парфюмерии и бытовой химии в России, имея производства в Ставропольском крае и Тульской области. Оборот группы в 2023 году составил 130,8 млрд руб. Среди выпускаемой продукции наиболее известны «Дихлофос» и «Прелесть».

Так Unilever ответила на введение санкций после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Тогда компания приостановила экспорт и импорт продукции в Россию.

В итоге руководству компании пришлось рассмотреть два возможных варианта продолжения деятельности: отказ от бизнеса в РФ или его продажа, что и было реализовано в сделке с группой «Арнест».

Ранее российские власти одобрили продажу бизнеса британской Unilever.