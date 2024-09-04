Британская корпорация Unilever получила от российских властей одобрение на продажу бизнеса в стране, где работала с 1991 года. Активы оцениваются в 35-40 млрд рублей, сообщает в среду, 4 сентября, РБК.

По данным издания, Unilever производит товары повседневного спроса и получила одобрение комиссии на продажу бизнеса в России только сейчас – сделка была одобрена уже в конце августа. Определен и покупатель, но он пока не раскрывается.

Напомним, ранее сообщалось об инициативе «Новых людей» обязать чиновников в России ездить на общественном транспорте дважды в неделю. Делается это не только для того, чтобы повысить доверие граждан.