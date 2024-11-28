FT узнало новое место заседаний Рады, экстренно перенесенных из-за «Орешника»

После того как президент России Владимир Путин намекнул на очень скорые удары гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник» по центрам принятия решений в Киеве, местные власти в панике были вынуждены перенести Верховную раду в тщательно охраняемый украинскими военными и спецслужбами правительственный квартал Киева, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что такие радикальные меры были приняты ввиду появившейся у украинской разведки информации о якобы поставленной ВС РФ цели поразить «Орешником» именно здание Рады.

«Угроза [ударов по центрам принятия решений] появилась всего через несколько дней после того, как Украина закрыла свой парламент в пятницу из -за сообщения о ракетной опасности. Здание парламента Украины находится в ныне тщательно охраняемом правительственном квартале Киева», — говорится в материале газеты.

Журналисты также узнали, что в это тайное место были перемещены администрация президента Украины, кабинет министров и сотрудники Нацбанка.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Ранее эксперт Клинцевич назвал объекты, по которым РФ может нанести массированный удар «Орешником».