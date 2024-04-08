FT заявило об уничтожении на Украине нескольких электростанций

По данным издания, данный ущерб является довольно тяжелым, и его можно назвать егоболее тяжким, чем тот, что был нанесен зимой 2022-2023. Пока подробностей о том, где были уничтожены электроподстанции, не раскрывается, но доподлинно известно, что речь идет как минимум об одной в Харьковской области.

Официальные лица Украины этот ущерб никак не комментируют, как и само произошедшее с электроподстанциями. По словам представителей энергокомплекса страны, мощности в результате ударов по ТЭС можно восстановить только за три-четыре месяца, не раньше. Ранее с аналогичными комментариями выступали и в компании «Укрэнерго», где говорили, что энергосистема страны подверглась серьезнейшим испытаниям за последнее время.