Функция коллективных сообщений появилась на сайте «Добродел»

Функция «Коллективные сообщения» появилась на сайте «Добродел», сообщили в подмосковном Мингосуправления, ИТ и связи. Таким образом, теперь одно сообщение могут поддержать сразу несколько пользователей.

Для создания такого сообщения нужно авторизоваться на портале, описать проблему, прикрепить фотографию и поставить галочку «Коллективное сообщение». После этого обращение перейдет на этап «Сбор подписантов».

Подписать коллективное сообщение могут все авторизованные пользователи сайта в течение 30 рабочих дней. Для этого автор должен самостоятельно отправить им ссылку на обращение. Ответ на сообщение поступит в течение восьми рабочих дней.

Сайт «Добродел» работает в области уже более восьми лет. За это время на нем прошли регистрацию почти три с половиной миллиона пользователей, а общее число опубликованных сообщений превысило восемь миллионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области для обработки обращений жителей по социальной тематике начали использовать GigaChat.