Функция онлайн-чата в московском «Электронном доме» стала наиболее популярной

Напомним, что платформу запустили в 2020 году. С того момента количество многоквартирных домов, подключившихся к ней, приблизилось к отметке в 99%.

Ранее мы уже писали о том, что почти все многоквартирные дома Москвы подключились к платформе «Электронный дом». Мы рассказали о возможностях, которыми могут воспользоваться москвичи. Но среди всего разнообразия наибольшую популярность получил именно онлайн-чат.

Не удивительно, поскольку с помощью него можно решать различные жилищные вопросы, обсуждая их с соседями. Наверняка это в разы эффективнее, чем отдельные чаты в мессенджерах. Ведь «Электронный дом», по сути, представляет из себя целую систему, где человеку предлагается в онлайн-формате передавать показания счетчиков, проводить опросы, оставлять заявки на устранение неисправностей и многое другое. Удобным является еще и то, что к переписке никак не подключится чужой человек, который начнет рассылать спам. Об этом также пишет ТАСС.