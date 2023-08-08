Функцию предварительной проверки документов добавили в Подмосковье в еще одну госуслугу

Услугу по согласованию проектов организации движения на автомобильных дорогах обновили в Подмосковье. Теперь там появилась функция предварительной проверки документов. Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что данная подуслуга поможет скорректировать пакет документов, а также снизит вероятность отказа от ведомства. На сегодняшний день в регионе разработан единый подход к стандартам в сфере безопасности дорожного движения. Именно он определяет требования к процедуре утверждения проектов организации дорожного движения.

Услуга «Согласование проектов организации дорожного движения на региональных дорогах» размещена на региональном портале в разделе «Земля и стройка». Следует заполнить и подтвердить контактные данные, кадастровый номер участка и данные о местоположении автомобильной дороги, прикрепить документы и направить на предпроверку. Ведомство рассмотрит заявку в течение 2-х рабочих дней и направит рекомендации по корректировке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство региона старается делать удобными сервисы для бизнеса.