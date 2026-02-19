Футбол на выживание: школьник из Куровского покорил рекламный рынок в -30°C

Юный житель города Куровское Матвей Борисов сделал уверенный шаг навстречу большой актерской карьере, приняв участие в масштабном коммерческом проекте. Как сообщает REGIONS , пятиклассник успешно прошел кастинг на роль в рекламном ролике новой модели смартфона, который уже транслируется на ведущих спортивных порталах страны.

Несмотря на юный возраст, Матвей продемонстрировал завидную выносливость, работая наравне со взрослыми коллегами в экстремальных погодных условиях при температуре около 30 градусов мороза.

Матвей гармонично совмещает занятия в театральном кружке с тренировками по футболу и плаванию, что и стало его преимуществом при отборе. Мама мальчика, Ирина, отметила, что проект идеально подошел ребенку, объединив его главные увлечения. Сюжет ролика был посвящен надежности гаджета: по сценарию, во время дворового матча на телефон случайно наступают футбольной бутсой. Именно эту ключевую роль — игрока, проверяющего устройство на прочность шипованной обувью, — исполнил школьник.

Съемочный процесс на открытом воздухе длился целый день и требовал от команды профессионализма и строгой дисциплины. Из-за аномального холода организаторы предусмотрели специальные меры: актеры грелись в шатрах с тепловыми пушками, а Матвею выдавали грелки для рук и ног.

«Пришлось сниматься в своей куртке, но мне досталась яркая шапка. Кроме того, чтобы не замерзнуть на мне был термокостюм, а помощник режиссера выдала грелки для ног и рук», — рассказал Матвей.

Особое внимание на площадке уделялось комфорту самого младшего участника: организаторы следили за тем, чтобы ребенок был вовремя накормлен и переодет в сухие вещи.

Помимо профессионального опыта, работа над роликом подарила Матвею новые знакомства с коллегами из Москвы и Подмосковья, включая игроков популярной Медиа-лиги. Высокий уровень организации и четкое следование сценарию позволили завершить проект в срок, а итоговый результат уже получил высокую оценку в сети. Для школьника из Куровского этот дебют стал наглядным доказательством того, что настоящему таланту не страшны никакие погодные аномалии.

Ранее сообщалось, что школьница из Балашихи создала мышь-перчатку будущего для людей с ОВЗ.