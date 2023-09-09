Футболист Роман Широков принял участие в выборах губернатора Подмосковья

Именитый футболист, трехкратный чемпион России Роман Широков принял участие в выборах губернатора Московской области. Свой голос спортсмен отдал на избирательном участке в подмосковном Дедовске, где родился.

Широков рассказал, что всегда участвует в выборах только в своем родном городе. По его мнению, выражать свою гражданскую позицию должны все жители региона.

«Каждый должен быть активен и не думать, что за него кто-то будет решать <…>. Поэтому нужно обязательно приходить и голосовать», — подчеркнул Широков.

Ранее председатель Мособлизбиркома Илья Березкин рассказал о голосовании на экстерриториальных участках.