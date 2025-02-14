Футболист Смолов и диджей Истомина рассказали о семейной жизни в Краснодаре

Известный футболист Федор Смолов и его супруга Кристина Истомина рассказали о том, как они живут в Краснодаре, куда переехали из-за карьеры спортсмена. Их слова привел портал Super.ru.

По утверждению Смолова, после рождения дочери ему всегда не хватало времени, чтобы достаточно общаться с ребенком. Все изменилось после того, как семья перебралась в Краснодар. Это пришлось сделать после того, как футболист подписал новый контракт. Переезд сказался на нем самым лучшим образом.

«Ощущал чувство вины какое-то, потому что времени, проведенного с дочерью, не хватало. В Краснодаре это сполна удалось компенсировать», — указал он.

Истомина добавила, что вполне нормально перенесла смену жительства, тем более, что этот шаг сказался самым наилучшим образом на семейных отношениях. Пара воспитывает дочь и наслаждается этим процессом. Правда, молодой маме приходится тяжело, так как ребенок непрерывно растет и приходится привыкать к изменениям в его поведении.

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