В семье британской киноактрисы Томлинсон родился первый ребенок

В семье киноактрисы из Великобритании и профессионального регбиста Уилл Оуэн появилось давно ожидаемое пополнение. У пары родился малыш, пол которого пока не разглашается. Об этом сообщило издание The Voice.

Томлинсон приобрела большую популярность после того, как сыграла роль Софи в фильме «Иллюзионист». Она еще в октябре 2024 года публично заявила, что беременна. И вот теперь 32-летняя звезда заявила, что родила ребенка. Она опубликовала в социальной сети фото того, как малыш держит ее за палец своей ручкой. При этом Томлинсон не стала уточнять пол ребенка.

Ее и счастливого отца младенца уже поздравили коллеги киноактрисы по профессии. В частности, на ее странице поздравительные посты оставили Никола Кохлан, Лаура Хэддок и Кимберли Никсон.

Ранее сообщалось, что в Риме на 78-м году жизни скончалась известная французская киноактриса и модель Нике Арриги. Она стала популярной в 60-70-х годах, после того, как стала сниматься в артхаусных фильмах. Ее последней киноработой стал фильм «Ставиский», где она снялась совместно с Жаном-Полем Бельмондо.