Гадание по полису ОСАГО: страховщики выяснили, какую машину чаще всего угоняли в 2025 году

Согласно свежим данным аналитиков страхового рынка, современные угонщики кардинально сменили тактику. Теперь их цель — не дорогие иномарки, а массовые модели с высокой ликвидностью запчастей и уязвимыми штатными системами защиты, пишут «Известия» .

Исследование показывает, что на вершине рейтинга по-прежнему находится Lada Niva, составляющая более половины всех зафиксированных случаев. Однако причина ее «популярности» изменилась. Автомобиль редко угоняют для перепродажи целиком. Гораздо чаще его разбирают на детали в пригородах в течение нескольких часов, поскольку спрос на оригинальные запчасти для этого внедорожника остается стабильно высоким, а их легальная покупка часто связана с долгим ожиданием.

Второй тревожный тренд — резкий рост интереса к новым китайским кроссоверам, в частности, моделям JAC. Парадокс в том, что виной этому стал их же коммерческий успех. Массовые продажи привели к образованию огромного парка, но официальная дилерская сеть и склады запчастей не успевают за спросом. Это создало черный рынок деталей, где угон и разборка автомобиля стали самым быстрым способом получить нужную запчасть.

При этом эксперты по безопасности отмечают, что производители, стремясь снизить стоимость автомобиля, часто экономят на криптостойкости ключей и надежности штатных иммобилайзеров. Доступные в свободной продаже сканеры и «удочки» для усиления сигнала успешно справляются с такой защитой.

