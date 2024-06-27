Гадюки угрожают отдыхающим на пляже «Салаирские плесы» в Кузбассе
Фото: [pixabay.com / artellliii72]
Ядовитых змей стали замечать на пляже «Салаирские плесы» под кузбасским Гурьевском. Ползучих по незнанию хватали маленькие дети. Об этом пишет «Онлайн-журнал Сибдепо».
Посетители популярного пляжа столкнулись с ядовитыми змеями. По словам автора поста, на ее глазах любопытный ребенок схватил гадюку и продемонстрировал родителям. Укусить пресмыкающееся своего захватчика не успела, однако плавать и загорать на берегу семья больше не решилась, как и очевидица.
Случай оказался уже не первым, и даже не вторым.
«Пошли к администрации пляжа за помощью, чтобы ребенка осмотрел мед.работник .Они говорят это уже восьмая за последние две недели! Никого не предупреждают на въезде, что там опасно находится, тем более с детьми! Медика, в связи с событиями последних двух недель у них нет, соответственно, противоядия тоже нет! На вопрос, что делать в случае укуса — предлагают самим съездить в детскую поликлинику в выходной день!», — возмущается автор поста.
Администрация Гурьевска отметила, что случаи выползания змей на пляж действительно были. В скором времени всех будут предупреждать о существовании такой вероятности, чтобы змеи не стали сюрпризом для отдыхающих. Также на место закупят необходимые медицинские препараты на случай нападения гадюк.
Отметим, что в большинстве случаев змеи сами не хотят оказаться замеченными. Гадюки, как правило, спешат уползти или спрятаться при обнаружении человека. Если змея этого не делает, а принимает позу угрозы, то нужно медленным шагом отступать назад. Нельзя разворачиваться спиной, выставлять руки перед собой и делать резкие движения. Все это может спровоцировать змею.
Ранее сообщалось, что в Ноябрьске заметили одинокую экзотическую змею, изучающую улицы города.