Гадюки угрожают отдыхающим на пляже «Салаирские плесы» в Кузбассе

Посетители популярного пляжа столкнулись с ядовитыми змеями. По словам автора поста, на ее глазах любопытный ребенок схватил гадюку и продемонстрировал родителям. Укусить пресмыкающееся своего захватчика не успела, однако плавать и загорать на берегу семья больше не решилась, как и очевидица.

Случай оказался уже не первым, и даже не вторым.

«Пошли к администрации пляжа за помощью, чтобы ребенка осмотрел мед.работник .Они говорят это уже восьмая за последние две недели! Никого не предупреждают на въезде, что там опасно находится, тем более с детьми! Медика, в связи с событиями последних двух недель у них нет, соответственно, противоядия тоже нет! На вопрос, что делать в случае укуса — предлагают самим съездить в детскую поликлинику в выходной день!», — возмущается автор поста.

Администрация Гурьевска отметила, что случаи выползания змей на пляж действительно были. В скором времени всех будут предупреждать о существовании такой вероятности, чтобы змеи не стали сюрпризом для отдыхающих. Также на место закупят необходимые медицинские препараты на случай нападения гадюк.

Отметим, что в большинстве случаев змеи сами не хотят оказаться замеченными. Гадюки, как правило, спешат уползти или спрятаться при обнаружении человека. Если змея этого не делает, а принимает позу угрозы, то нужно медленным шагом отступать назад. Нельзя разворачиваться спиной, выставлять руки перед собой и делать резкие движения. Все это может спровоцировать змею.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске заметили одинокую экзотическую змею, изучающую улицы города.