Гаджет-предатель: какое устройство оказалось способно сливать данные о своем хозяине

Российские эксперты в области кибербезопасности предупреждают о новых уязвимостях в популярных моделях беспроводных наушников от ведущих мировых брендов. Речь идет о устройствах, использующих протоколы Bluetooth и сопряжения, такие как Google Fast Pair, сообщает progorodnsk .

Исследовательская группа Computer Security and Industrial Cryptography (CSIC) выявила техническую возможность несанкционированного подключения к наушникам, даже если они уже связаны с устройством владельца. Это создает риск перехвата аудиопотока или получения доступа к данным, включая информацию о местоположении через сервисы вроде Google Find My Device.

Проблема усугубляется расширением функционала гарнитур, которые теперь часто оснащены датчиками для мониторинга здоровья, анализирующими частоту сердечных сокращений и физическую активность. Эксперты указывают на необходимость совершенствования протоколов безопасности и методов шифрования данных в этой категории потребительской электроники.

