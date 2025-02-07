Гагарина призналась в сходстве новой песни с хитами Меладзе

Полина Гагарина выпустила песню «Танец перед зеркалом», которую многие поклонники приняли за произведение композитора Константина Меладзе. Об этом сообщил «Voice».

Ценители таланта Гагариной внимательно изучили новую песню и сделали предположение, что написал ее именно Меладзе, хотя автором указан Лев Вольпин. Свои предположения слушатели подкрепили тем фактом, что составителем первых песен Брежневой был некий Фицич, которым в итоге оказался все тот же Меладзе.

Певица не оставила без внимания высказанные предположения заявив о постоянном поиске вместе с командой новых и интересных песен. Со слов Гагариной, этот трек стилистически на самом деле похож на творческий продукт Меладзе, у которого появился «очень талантливый подражатель».

Ранее сообщалось о том, что исполнительнице песни «Сигма бой» пришлось перейти на дистанционное обучение из-за буллинга в школе.