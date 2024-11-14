ГАИ показала кадры жуткой аварии на трассе в Свердловской области, где погибли пять человек

На 48-м километре автотрассы «Серов — Североуральск — Ивдель» полицейские и экстренные службы продолжают выяснять все обстоятельства ДТП с пятью погибшими и тремя ранеными.

Управление ГИБДД по Свердловской области выложило в своем аккаунте в соцсетях кадры произошедшего. На фотоснимках сложно разобрать в груде металла «Газель» и легковушку Kia.

Фото: [ пресс-служба управления ГАИ по Свердловской области ]

В полиции добавили, что трагедия произошла в ночь на четверг, 14 ноября, в районе трех часов вблизи населенного пункта Волчанск.

«На данном участке столкнулись автомобиль Kia и грузовая автомашина «Газель». В результате автокатастрофы в автомашине Kia погибли пять человек — три женщины и двое мужчин. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, руководство местного ОВД, МЧС», — уточнили в ГАИ.

Ранее сообщалось, что полицейскими устанавливаются личности всех пятерых погибших в ДТП на трассе «Серов — Североуральск — Ивдель» в Свердловской области.