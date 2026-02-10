Галактики оказались в два раза тяжелее: кто скрывал правду о космических гигантах
Physical Review D: обнаружен источник недостающей массы в скоплениях галактик
Немецкие астрофизики совершили прорыв, обнаружив источник недостающей массы в крупнейших гравитационно-связанных структурах космоса. Анализ скоплений галактик показал, что их реальная масса вдвое превышает предыдущие оценки.
В статье, опубликованной в журнале Physical Review D, отмечается, что этот дисбаланс, по данным исследования, объясняется массой звездных остатков, таких как нейтронные звезды и черные дыры звездной массы, которые ранее не учитывались в полном объеме. Команда под руководством профессора Павла Круппы из Боннского университета применила инновационный подход, основанный на теории интегрированной начальной функции масс. Метод позволил провести точный перечет звездных популяций в галактиках, входящих в скопления, и оценить совокупную массу оставленных ими компактных объектов. Полученные данные хорошо согласуются с наблюдаемой концентрацией тяжелых химических элементов в этих регионах Вселенной.
Открытие имеет далеко идущие последствия для фундаментальной физики. Новые расчеты массы скоплений соответствуют предсказаниям альтернативной теории гравитации — модифицированной ньютоновской динамики. В то же время они создают сложности для стандартной модели, включающей темную материю, поскольку требуемое количество этой гипотетической субстанции теперь оказывается существенно меньше.
