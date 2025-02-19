Галкин отказался взять цветы после концерта и устроил скандал с поклонниками

Юморист Максим Галкин* не стал забирать цветы у поклонников после концерта в Осло. Когда его начали критиковать, то он начал нелепо оправдываться и обижаться. Об этом рассказал портал Passion.ru.

После выступления Галкина в Осло многие посетители этого мероприятия стали критиковать артиста в социальных сетях. Они заявили, что шоумен не снизошел до них и даже не соизволил забрать цветы, которые ему принесли к сцене. Галкин ответил нечто невнятное, якобы он никуда не уходил из зала и даже жил в этом же здании. Он так и не ответил, по какой причине не стал принимать цветы у зрителей. В итоге люди обвинили артиста в том, что тот порвал с Россией и теперь вынужден скитаться по гастролям по многим странам. Это, по их мнению, не пошло ему на пользу. Во время выступлений на Первом канале он якобы был заметно спокойнее.

«Этот волшебный диван на Первом канале, где можно просто сидеть и зарабатывать, он появился уже после моего отъезда? Или я чего-то раньше не знал?» — выдал Галкин своим поклонникам.

Ранее соседи Пугачевой и ее мужа заметили, что в доме поп-звезды, который находится в деревне Грязь в Подмосковье, стали наблюдаться признаки жизни. Нередко там видят по вечерам включенный свет. Пока не ясно, то ли в здание вернулся кто-то из хозяев, то ли домом занимается прислуга, чтобы готовить его к продаже.

*признан иностранным агентом на территории России.