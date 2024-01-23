Галкин разругался с Пугачевой из-за оскандалившегося Киркорова

Максиму Галкину* не понравилось, что его известная супруга помогла бывшему мужу Филиппу Киркорову, которого стали отменять за участие в голой вечеринке Насти Ивлеевой. Об этом пишет издание «Утро.ру» .

О связях Пугачевой в мире шоу-бизнеса ходят легенды. Говорят, примадонна могла оказывать влияние на карьеры мешающих ей артисток. Эти таланты пошли и дальше: они пригождаются и для помощи. Как пишут звездные обозреватели, Алла Борисовна якобы помогла Филиппу Киркорову, который попал в скандал после московской вечеринки.

Хотя поп-короля оштрафовали на несколько миллионов, прошел слух, что артисту собираются вручить повестку. Именно от этого Киркорова уберегла исполнительница «Алых роз».

«Зачем она спасает Филиппа? Он все равно сдохнет на фронте», – выпалил юморист.

Однако стоит отметить, что данная цитата и информация появилась в соцсетях. Источник утверждает, что Галкин сказал это в личной беседе. Насколько это правда пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Киркорова вызвали на фрик-поединок.

*Максим Галкин признан иноагентом в РФ.