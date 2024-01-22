Гоген Солнцев решил отомстить Киркорову на фрик-поединке

Фрик бои на известном шоу в этот раз выдержаны в стиле 90-х. Ведущим выступает Стас Борецкий, а комментирует происходящее Гоген Солнцев. Обычно в рамках передачи на арену выходят две звезды, которые пытаются в буквальном смысле друг друга уложить на лопатки.

Гоген Солнцев остался в восторге от передачи, а после неожиданно сделал объявление.

«Киркоров, я вызываю тебя на бой!», — выпалил Солнцев.

В связи с чем Гоген Солнцев так настроился на сражение с артистом, он не объяснил. Лишь добавил, что исполнитель хита «Зайка моя» душил его на каких-то съемках. Как полагают зрители, фрик решил своеобразно отомстить одному из самых ярких представителей шоу-бизнеса.

Сам Филипп Киркоров, судя по всему, вызов не принял. Он молчит о ситуации.

Ранее сообщалось, что Киркорова сводят в Сети с молодой женщиной-продюсером. Недавно она ответила, когда планирует свадьбу.