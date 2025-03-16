Ганчев: Армия России берет Купянск в клещи, окружая ВСУ в городе

Российские войска сжимают кольцо вокруг Купянска, чтобы окружить украинские силы в городе. Об этом сообщил в беседе с ТАСС Виталий Ганчев, глава военно-гражданской администрации Харьковской области.

Как сообщил Ганчев, российские военные день за днем активно и успешно увеличивают зону своего контроля на правом берегу реки Оскол, чтобы продолжить наступление на Купянск.

«То, что мы сейчас наблюдаем — наши закрепляются на северной территории от Купянска и на восточной территории, с левой стороны реки Оскол», — добавил он.

Руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области высказал мнение, что российские вооруженные силы будут стремиться окружить город и освободить его от украинских военных. До Купянска, по его словам, остаётся примерно семь километров.

Ганчев также сообщил, что российские силы активно наступают абсолютно по всей линии фронта. Он отметил, что эта тенденция сохраняется и на передовой на правом берегу реки Оскол, в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники сдались в плен ВС РФ на купянском направлении.