Гарантии для семей: правительство расширило программу помощи для участников СВО

Правительство Российской Федерации утвердило новую редакцию Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. Документ, рассчитанный на 2026 год с перспективой до 2028 года, содержит отдельный блок мер, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом в своей авторской статье для KP.RU сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ключевым нововведением текущего года стало включение в программу консультаций медицинского психолога. В сложных случаях участники СВО, их супруги, а также супруги военнослужащих, пропавших без вести, смогут получать специализированную психиатрическую и наркологическую помощь, включая лечение в федеральных центрах. Эти меры призваны обеспечить комплексную психологическую реабилитацию и поддержку.

Программа развивает меры, закрепленные ранее. Напомним, что в прошлогодней редакции были обозначены такие приоритеты, как первичная медико-санитарная помощь в приоритетном порядке и расширенная диспансеризация для данной категории граждан.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин также отмечал важность предоставления льгот детям военнослужащих — участников СВО, подчеркивая социальную значимость таких решений. Таким образом, новый документ систематизирует и расширяет существующие обязательства государства в сфере медицинского обеспечения защитников и их близких.

