Гарик Харламов опубликовал прощальный пост в память о Романе Попове

Известный комик Гарик Харламов отреагировал на безвременную кончину актера Романа Попова, скончавшегося от рака мозга. В своем телеграм-канале коллега по цеху поделился теплыми воспоминаниями о звезде сериала «Полицейский с Рублевки» и бывшем резиденте Comedy Club.

«В Comedy Club не всегда складывалось все удачно. Номера переписывались, редактировали и не всегда доходили до эфира. Многие не выдерживают и оставляют эту сферу деятельности, но Ромка никогда не жаловался, а спокойно работал и добивался своего», — написал юморист.

Он также признался, что искренне радовался успеху коллеги, когда тот получил роль следователя Игоря Мухича. С тех пор Харламов в шутку называл Попова при встречах Сериалом. Прощаясь, комик добавил: «Светлая память тебе, Ром. Еще увидимся, Сериал!».

