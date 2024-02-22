Гарик Харламов приостановил все съемки из-за болезни

Юморист Гарик Харламов остановил все выступления из-за сразившей его болезни. Какое-то время комик будет лечиться дома, пишет портал «Дни.ру» .

Гарик Харламов пожаловался в личном блоге на самочувствие. Он печально отметил, что более каждый год перед своим днем рождения. 28 февраля комику исполняется 43 года. По словам юмориста, его сразила пневмония и все вытекающие из нее симптомы.

В связи с болезнью Харламов временно отошел от съемок. Ближайшая программа будет смонтирована без его участия. Сейчас звезда находится дома, соблюдает рекомендации врачей и назначенный постельный режим. Надолго ли юмористу предстоит сидеть без работы неизвестно.

Поклонники пожелали Харламову скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что Ковальчук рассказала, как чувствует себя после расставания с Харламовым. Пара распалась в конце 2023 года, но долго скрывала свой разрыв. Признания о произошедшем последовали на передачах.