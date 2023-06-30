Гастрит, диабет и аллергия: разбираемся, к чему приводит переедание черешни

Летом наступает сезон употребления свежих ягод, в том числе и черешни, которая богата витаминами и микроэлементами. Однако при всех ее плюсах не стоит есть черешню в больших количествах, а некоторым она даже противопоказана.

Черешня считается низкокалорийной ягодой, содержащая витамин С, калий, магний, а также фосфор, железо и клетчатку. Все это полезно для пищеварения, сердца, обменных процессов и кровеносной системы. При этом черешню не рекомендуется употреблять после еды и за один раз съедать не более 400 граммов.

«Кроме того, черешня сладких сортов противопоказана людям с диабетом, а аллергикам не стоит добавлять в свой рацион ярко окрашенные ягоды. Также она может навредить желудку при остром гастрите с повышенной кислотностью. Конечно же, маленьким детям черешню необходимо давать только без косточек», – рассказывает эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Свежую черешню стоит хранить в холодильнике в бумажном пакете и отдельно от бананов и яблок, так как они могут привести к быстрой порче ягоды. Перед употреблением черешню достаточно промыть в прохладной воде и в первую очередь лучше съедать ягоды без хвостиков.

Ранее мы рассказывали, кому опасно есть цитрусовые.